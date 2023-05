'Empolissima' in centro: come cambiano sosta e transito

Appuntamento con “Empolissima” in centro versione primaverile. Dalle 8 alle 20, domenica 14 maggio 2023, organizzata dall’associazione Confesercenti sui banchi degli espositori sarà possibile trovare abbigliamento, accessori, calzature, arredo per la casa e molto altro. Come di consueto verranno adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità di piazza della Vittoria e di alcune strade del centro. Previste modifiche anche per quanto riguarda l’utilizzo delle rastrelliere per le biciclette.

ECCO QUALI SARANNO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI - Di seguito le misure contenute nell’ordinanza 283 del giorno 11 maggio 2023 (https://bit.ly/3VQVfKR): dalle 06:00 alle ore 24:00 del giorno 14 maggio 2023 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, in piazza della Vittoria, tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino”, divieto di sosta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere; via Salvagnoli, rastrelliere, divieto di sosta di tutti i veicoli presenti nelle apposite rastrelliere.

Inoltre, dalle 06:00 alle 24:00 del giorno 14 maggio 2023 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, sono previsti i seguenti provvedimenti: nella Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli a partire dalle 06:00. Al termine della manifestazione, verranno ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; via Giuseppe Del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Tinto da Battifolle, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Sacco Ferrante, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Salvagnoli, tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Si prosegue poi su via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra, lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili; via Fratelli Rosselli, da piazza della Vittoria a via Bonistalli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide; via Salvagnoli, all'intersezione con via Tinto da Battifolle, lato Piazza Gramsci, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da Piazza Gramsci.

Le disposizioni enunciate non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad

interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti dal provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa