Giugno al Museo di Artimino, iniziative anche nelle sere d'estate

A giugno le iniziative proposte dal Museo Archeologico di Artimino si svolgono nel tardo pomeriggio o alla sera, per ampliare le opportunità di visita e perché l’estate invita ad uscire la sera.

La prima iniziativa è dedicata ai giovani visitatori: bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni sono invitati,

sabato 10 giugno alle 21.30, alla “Notte al Museo con l’archeologo”. La visita guidata nella

penombra metterà in luce i tesori del museo, illuminati dalle torce elettriche.

Domenica 18 giugno dalle 19.15, la serata sarà dedicata a “Cibo e genuinità”; torna al museo

l’antropologo Paolo Pecchioli per conversare sui concetti di purezza, riconoscibilità e rintracciabilità

alimentare. I partecipanti avranno una doppia prospettiva: il racconto delle usanze culinarie nel

mondo antico e la ricerca attuale del cibo genuino. È prevista una degustazione finale.

Infine, domenica 25 giugno alle 18 è in programma la visita alla Necropoli di Prato Rosello, con

passeggiata lungo il sentiero che si addentra nella macchia mediterranea, partendo da piazza San

Carlo (antistante il museo). L’iniziativa è per tutti - muniti di scarpe comode e di acqua - ma è

sconsigliata con i passeggini. La partecipazione alla visita alla Necropoli consente l’ingresso gratuito

al Museo Archeologico di Artimino che si potrà fare prima della visita oppure nella settimana

successiva.

Per partecipare alle attività è necessario prenotare entro le ore 13.00 del giorno precedente la

singola iniziativa, con email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it oppure telefonando

allo 0558718124 in orario di apertura del Museo. Le iniziative si realizzeranno con un minimo di 10

iscritti. Il costo è di 5 euro a partecipante, fatta eccezione per la visita con degustazione di domenica

18 giugno il cui costo è di 13 euro. Nel prezzo è sempre compreso il biglietto di ingresso al museo.

Infine, in occasione dei mercatini organizzati dalla Pro Loco, “Io Creo”, con le creazioni delle donne

artiste e artigiane per passione, venerdì 16 e 23 giugno il Museo Archeologico di Artimino sarà

aperto anche dalle 20.30 alle 23.

Il Museo Archeologico di Artimino aderisce con le proprie iniziative alle Giornate Europee

dell’Archeologia, 16,17 e 18 giugno.

Orario di apertura del Museo

Il Museo Archeologico di Artimino da marzo a ottobre è aperto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle

9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Apertura

straordinaria serale venerdì 16 e 23 giugno, dalle 20.30 alle 23. Chiuso il mercoledì.

Per i gruppi è possibile visitare il museo fuori orario, prenotando anticipatamente.