Firenze s'imbianca per la grandine: forte nubifragio in città

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto poco prima delle 13 su Firenze. Non solo una tempesta d'acqua, ma anche vento, fulmini e soprattutto una forte grandinata. Le foto in arrivo da Firenze fanno pensare a una nevicata, per quanta grandine è caduta in centro e nelle periferie.

Alcune strade si sono allagate, i tetti delle case sono stati coperti dai chicchi di grandine. È in vigore una allerta meteo gialla fino alla mezzanotte del 13 maggio.

Si sono registrati forti ripercussioni sulla viabilità di tutta la città. Si parla anche di alcuni allagamenti. La conta dei potenziali danni è in corso.

In via Lanzi, presso il sottopasso ferroviario, sono intervenuti i vigili del fuoco per due furgoni rimasti sommersi dall'acqua a seguito della perturbazione. Non risultano persone ferite.

In un'ora la stazione pluviometrica di Firenze-Università ha registrato 35 mm di pioggia, 17,8 mm all'Orto Botanico, 8,8 mm al Giardino di Boboli. "Bomba d'acqua su Firenze. Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all'esterno", ha scritto, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito del forte temporale sulla città.