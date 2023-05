Il Giro d'Italia passa a Lucca: informazioni per scuole e traffico

Martedì 16 maggio la decima tappa del Giro d'Italia – Scandiano-Viareggio – vedrà il passaggio degli atleti sul territorio comunale seguendo il percorso sulla Strada statale 12 dal ponte di Rivangaio a via Nazionale (Ponte a Moriano) fino alla rotatoria di intersezione con il ponte Carlo Alberto dalla Chiesa e poi nel Morianese lungo la Strada provinciale 25 fino a Monte San Quirico dove imboccherà la strada provinciale 1 Francigena in direzione Camaiore.

Le frazioni interessate dal percorso sono: San Giusto e San Lorenzo di Brancoli (SS12), San Gimignano di Moriano (Ponte a Moriano) e Saltocchio (via Nazionale), San Cassiano di Moriano, San Lorenzo di Moriano, San Quirico di Moriano (SP25), Monte San Quirico, Cappella e Torre (Sp1).

L'evento porterà un notevole impatto sulla viabilità provinciale e comunale interessata: l'amministrazione comunale ricorda che durante lo svolgimento della competizione resterà interrotta la viabilità da e per la media Valle di Serchio e la Garfagnana sia in riva destra che sinistra del fiume, pertanto invita i cittadini ma soprattutto i trasportatori ad evitare gli spostamenti che non siano strettamente necessari.

Divieti di sosta - Il giorno16 maggio dalle ore 11:30 fino a fine gara: divieto di sosta con rimozione coatta” : nei centri abitati delle frazioni di San Lorenzo di Moriano, San Cassiano di Moriano, San Gemignano di Moriano, Sesto di Moriano, a Cappella e Torre. Inoltre sempre il 16 maggio sarà istituito un divieto di sosta con rimozione in piazzale Don Baroni per l'allestimento di uno spazio necessario alla logistica connessa con la manifestazione.

Divieto di transito – il 16 maggio dalle ore 13:30 alle ore 16,30 e comunque fino a fine gara divieto di transito di veicoli, persone e animali a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa.

Scuole – il 16 maggio resteranno chiusi tutto l'istituto comprensivo Lucca 5 di Ponte a Moriano (infanzie, primarie e la scuola secondaria di primo grado), l'asilo nido Kiriku a Cappella e l'asilo nido Gulliver di Ponte a Moriano. Saranno sospese le lezioni nelle seguenti scuole del Comprensivo Giacomo Puccini: secondaria di primo grado “C. Massei” di Mutigliano, primaria “M. Civitali “di Monte San Quirico, primaria “C. Sardi” di Vallebuia, scuola dell'infanzia di Monte San Quirico e scuola dell'infanzia di Mutigliano. Inoltre saranno sospese le lezioni all'istituto professionale “G.Giorgi” di Saltocchio e alla sede dell’Istituto agrario “Brancoli Busdraghi” di Mutigliano. Infine chiuderanno anticipatamente alle 12.00 la scuola primaria di Sant Alessio,e l'asilo nido “Il Sole e la Luna” di Monte San Quirico.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa