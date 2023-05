Emma Nolde e gIANMARIA primi nomi del Let's a Castelfranco

LET'S FESTIVAL ritorna con la quarta edizione. La manifestazione, in rapida crescita e sempre più apprezzata da artistɜ e spettatorɜ, andrà in scena il 21-22 luglio a Castelfranco di Sotto nella cornice più naturale: l'Orto di san Matteo. La sua formula collaudata che coniuga musica live, street food, drink e un'area dedicata alle arti figurative oltre che alla rappresentanza di altre realtà associative del territorio, anche quest'anno sarà impreziosita dalla collaborazione con Musicastrada, autorità assoluta nell'organizzazione di eventi musicali di caratura internazionale.

Emma Nolde per venerdì 21 e gIANMARIA, nella sua unica data toscana, per sabato 22 luglio: questi sono i primi nomi annunciati nella line up di quest'anno e si esibiranno sul palco adibito per l'occasione.

Prevendite disponibili: è infatti possibile acquistare sia l'abbonamento per l'intero festival che i biglietti per le singole giornate al seguente link https://link.dice.fm/letsfestival2023

Apertura cancelli prevista per le ore 18:00.