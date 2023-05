Lucca pronto a vietare il noleggio libero dei monopattini. Limitazioni a risciò e trenini elettrici

Il Comune di Lucca ha preso importanti decisioni riguardo alla mobilità sostenibile nel centro storico della città. Prendendo spunto dalle esperienze di altre città italiane simili a Lucca, l'amministrazione comunale ha deciso di adottare regole più severe e limitazioni per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Una nota ufficiale del Comune ha annunciato che il libero noleggio dei monopattini non sarà consentito nel centro storico e nelle zone periferiche. Invece, si prevede di adottare un modello che prevede punti di prelievo e rilascio dei monopattini in diverse zone della città. Questa decisione mira a garantire una maggiore sicurezza e a evitare il caos che potrebbe derivare dal libero utilizzo dei monopattini.

Tuttavia, il Comune ha ritenuto ammissibile il noleggio dei monopattini presso esercizi commerciali con sede fissa, ma solo attraverso un provvedimento comunale che stabilisca le modalità e la quantità consentita.

Inoltre, è stata bocciata la proposta di introdurre trenini elettrici, avanzata da diversi operatori per le Mura e non solo. Si è ritenuto che questa soluzione non fosse adeguata alle esigenze della città e potesse creare problemi di congestione del traffico e di accessibilità.

Per quanto riguarda i risciò, si prevede una limitazione delle strade e delle piazze in cui potranno circolare, accompagnata da una segnaletica adeguata e da ulteriori misure atte a garantire la sicurezza degli utenti e dei cittadini.

Nell'ottica di promuovere una mobilità sempre più sostenibile, il Comune di Lucca sosterrà e promuoverà i servizi di noleggio biciclette in modalità sharing. Questa scelta si inserisce nell'impegno dell'amministrazione comunale per favorire una mobilità green e condivisa, in linea con le esigenze del centro storico e del turismo che la città ospita.

Il Sindaco e la Giunta Comunale hanno posto la sicurezza dei cittadini come obiettivo principale nell'introduzione di regole per l'utilizzo di monopattini, risciò e altri mezzi nel centro storico. L'obiettivo è quello di aprire a servizi moderni e promuovere una mobilità sostenibile, tenendo conto della conformazione del centro storico e della necessità di tutelare la fruibilità della città e delle sue bellezze.