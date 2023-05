Maternità surrogata o Utero in affitto? Se ne parla con gli esperti a Santa Croce sull'Arno

"Maternità surrogata o Utero in affitto?". È questo il titolo di un'iniziativa nella quale verranno presentati due punti di vista diversi, ma entrambi scientifici, proposti da Sergio Bartolommei -già Professore di Bioetica ed Etica applicata Università di Pisa- e Lorella Battini -Ginecologa Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana master in Bioetica e formazione Centro per la Vita di Pisa.

La conferenza è organizzata dallo sportello Lilith antiviolenza della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno, è gratuita e si svolge venerdì 19 maggio alle ore 17,00 presso la Biblioteca Adrio Puccini del Comune di Santa Croce sull'Arno che ha dato il patrocinio.