Musei nel Mugello, tornano i Kids Pass Day

Tornano i #KidPassDays, le giornate delle famiglie, pensate con lo scopo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino.

Scopri i Musei del Sistema Museale Mugello – Montagna Fiorentina che partecipano a questa grande maratona di eventi organizzati in simultanea, in collaborazione con oltre 100 musei, spazi culturali, parchi archeologici

Il Museo dei Ferri Taglienti a Scarperia e San Piero propone “A spasso nel tempo a Scarperia”, sabato 13 maggio dalle 16.00, verrà proposta un'attività incentrata sull'orologio di Filippo Brunelleschi, conservato nel Palazzo dei Vicari. Come funziona l'ingranaggio dell'orologio di Brunelleschi? Dove si trovava anticamente? Bambini e genitori saranno affascinati dalla trasformazione della misurazione del tempo dal passato e oggi e infine tutti sulla torre per vedere la grande campana della torre campanaria. Ai partecipanti verrà consegnata una scheda dove annotare dettagli e curiosità legate all'orologio ma dove sarà anche possibile disegnare ciò che ha catturato di più l'attenzione. Età 7-12 anni, ingresso e attività gratuiti, prenotazione consigliata allo 055 8468165 o tramite whatsapp 353 4364738

Domenica 14 maggio dalle 16.00 il Chini Museo propone per le famiglie il laboratorio "Le rose di Galileo" che prende avvio da un'inconsueta visita guidata al museo soffermandosi sulla bellezza dei fiori e dei colori, l'attività prosegue in atelier dove i bambini realizzeranno una rosa utilizzando fogli di carta colorati. Età 5-11 anni, ingresso e attività gratuiti, prenotazione obbligatoria allo 055 8456230 (in orario 9-13 e 15-19) oppure tramite WhatsApp 3295943514.

Domenica 14 maggio dalle 16.30 appuntamento anche al Museo Archeologico Comprensoriale di Dicomano con “Piccoli ceramisti crescono” un laboratorio dedicato alle famiglie con bambini e bambine curiosi! Insieme scopriremo alcune particolarità del nostro piccolo ma interessantissimo museo e andremo a conoscere meglio la produzione di ceramica degli antichi Etruschi. Non mancherà il divertimento, soprattutto quello legato alla creatività e alla fantasia, ci cimenteremo infatti nell'antica arte della modellazione dei vasi. Età 5-11 anni, ingresso e attività gratuiti, prenotazione consigliata 339 2817148 – 055 8385408

Fonte: Unione Montana dei Comuni del Mugello