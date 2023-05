Notte Nera San Miniato, Confcommercio Pisa querela il sindaco Giglioli per diffamazione

La Giunta di Confcommercio Provincia di Pisa, all'unanimità dei suoi componenti, ha dato ufficialmente mandato al presidente Stefano Maestri Accesi di procedere tempestivamente per le vie legali per il reato di diffamazione a mezzo stampa contro il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

“Ringrazio i 13 presidenti che compongono la mia Giunta per il generoso sostegno e la solidarietà espressa rispetto a questa vicenda incresciosa” - commenta il presidente di Confcommercio: “L'indignazione che i componenti della Giunta hanno mostrato nei confronti delle inaccettabili parole del sindaco è di per sé emblematica della gravità delle parole del primo cittadino di San Miniato. Toccherà adesso al Tribunale stabilire se e quanto quelle affermazioni siano lesive della dignità e della reputazione dell'associazione che mi onoro di rappresentare. Per quanto ci riguarda, sono parole gravissime e senza alcun fondamento”.

Fonte: Confcommercio Pisa