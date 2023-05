Nuova Sr 429, FI: "Pessima programmazione lavori, traffico su vecchio tracciato. Caos e incidenti"

"Con la pessima programmazione dei lavori della nuova SR 429, che non ha ancora visto affrontare la realizzazione del secondo lotto dell'arteria, il traffico veicolare si riversa tutto sul vecchio tracciato, con la conseguenza di un caos insostenibile e con quattro incidenti avvenuti nel tratto certaldese. Ci chiediamo con quale logica siano stati programmati e appaltati i lavori". È quanto chiedono il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, il coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze Paolo, Giovannini e il vicecoordinatore, Filippo Ciampolini, e il coordinatore provinciale di Forza Italia Siena, Lorenzo Lorè.

"Da anni - affermano gli esponenti forzisti - si parla dell'ammaloramento dell'asfalto della strada regionale 429 Certaldo-Poggibonsi, inaugurata nel 2012 per un costo totale di 33,1 milioni di euro. Nel corso degli anni la Regione Toscana ha stanziato più volte risorse, demandate poi alla Provincia di Siena, la quale ha appaltato lavori per cercare di intervenire con toppe o comunque interventi che non sono andati a risolvere definitivamente i problemi di questa strada che, di fatto, ha riempito le officine meccaniche per pneumatici e cerchioni di autoveicoli danneggiati e da sostituire. Un asfalto che rappresenta di fatto un pericolo per l'incolumità di chi la transita e sulla quale occorrono una volta per tutte risposte chiare e concrete".

"L'ennesimo intervento, stavolta da 500mila euro, che dura da più di 2 mesi - sottolineano Stella, Giovannini, Ciampolini e Lorè - ci permette di vedere che sono stati toccati i punti maggiormente ammalorati, con lavorazioni a fondo che speriamo possano finalmente concludere una pagina indecorosa per il nostro territorio. Nel frattempo la Valdelsa ha visto il tracciato della 'vecchia' 429 riempirsi di un traffico insostenibile che, nel tratto certaldese, ha fatto registrate quattro incidenti, riaccendendo così i riflettori sulla necessità di riaprire quanto prima il tratto oggetto di lavori. Quello che poi fa rumore è il silenzio delle istituzioni, che non hanno mai fornito indicazioni. Solo un cartello affisso in ingresso e in uscita con la dicitura: dal 20 marzo strada chiusa fino al termine dei lavori".

"I lavori dovrebbero proseguire nel tratto successivo, dove si stanno già presentando problemi di ammaloramento dell'asfalto - ricordano gli esponenti di Forza Italia -. Servirebbe un intervento incisivo, una volontà concreta di voler scavare a fondo la questione, tirando fuori documenti e convocare la cooperativa emiliana che all'epoca realizzò la strada. Perché ancora una volta sono i soldi dei contribuenti ad essere spesi, ripetutamente e senza una chiara indicazione sui reali problemi che interessano la Certaldo-Poggibonsi".