Omini in concerto al Beat Festiva di Empoli

La band italiana, protagonista dell’ultima edizione di X-Factori si esibirà a Beat con un grande concerto ad ingresso gratuito. Il live di Omini arricchisce il cast di Beat che vede già annunciati i concerti di Gabry Ponte, Villabanks, The Struts, Santi Francesi e Franz Ferdinand.

Il cast della nona edizione di Beat Festival inizia a completarsi. Ai nomi già annunciati le scorse settimane infatti va ad aggiungersi quello di Omini, la band Italiana rivelazione dell’ultima edizione di X-Factor che si esibirà sul palco di Beat Giovedì 31 Agosto, con un concerto ad ingresso gratuito. Si tratterà della prima serata della seconda settimana dedicata a Beat, organizzato dall’Associazione Beat 15, con il patrocinio del Comune di Empoli, che si svolgerà al parco di Serravalle di Empoli dal 24 al 27 Agosto e dal 31 Agosto al 2 Settembre 2023. Sette giorni all’insegna della grande musica, del buon cibo e del divertimento.

Omini sono Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Nascono nel 2015 come The Minis, facendosi conoscere con questo nome fino al 2021. Suonano per la prima volta nel 2016 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, cominciando un’attività live che li porterà sui palchi dei più grandi festival italiani, come Home Festival, Apolide, Siren Festival, Stupinigi Sonik Park e ad aprire artisti del calibro dei Subsonica, Caparezza, Africa Unite, Baustelle, Statuto e Bluebeaters.

Il 6 settembre 2019 esce per Sony Music il loro primo album, dieci pezzi intitolati con quello che è al contempo il grido di battaglia e la prima cifra stilistica del gruppo: “Senza Paura”. Nel 2020 il gruppo si ritrova in una fase di transizione: Julian, Zak e Mattia si chiudono in sala prove per scrivere nuove canzoni con un sound differente e rinnovato rispetto al primo disco, con sonorità che spaziano dalla controcultura anni ‘60 fino all’indie rock contemporaneo.

I tre decidono di cambiare nome in Omini, estrapolando il nome dall’omonimo pezzo che ad ottobre 2021 è stato pubblicato per Epic Records (Sony).

Dopo alcune date in giro per l’Italia e l’opening alla data milanese dei Little Pieces of Marmelade, nel settembre 2022 il trio infuoca il palco delle audizioni di XFactor22, convincendo istantaneamente i quattro giudici, che li hanno portati fino ai live, sotto la guida del giudice Fedez.

Il loro percorso all’interno del programma è stato acclamato da pubblico e critica. Il singolo MATTO, inedito in gara, è stato pubblicato per Sony Music Italia il 18 novembre 2022. Dopo la partecipazione al programma, il 14 dicembre 2022 inizia il loro tour, organizzato da Kashmir Music, che colleziona 10 date in giro per lo stivale, e grande successo di pubblico.

Il 31 Agosto saranno dunque a Beat per un concerto ad ingresso gratuito. Il live di Omini arricchisce ulteriormente un cast già molto nutrito che vede già diversi artisti annunciati: Il 25 Agosto sul palco del Main Stage si esibirà Villabanks, oltre ad Ele A e molti altri ancora. Il 26 Agosto prima volta a Beat per la rock band britannica The Struts. IL 27 Agosto sarà la volta dei Santi Francesi. Il 2 Settembre il gran finale con l’attesissimo ritorno dei Franz Ferdinand. I biglietti per queste serate sono in vendita nei circuiti abituali.

Nelle prossime settimane saranno comunicati ulteriori artisti che faranno parte del Cast di Beat Festival 2023

Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook

(@BeatFestivalEmpoli) e Instagram (@beat_festival) della manifestazione.

Fonte: Ufficio Stampa