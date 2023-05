Picchiano e rapinano 26enne di notte, caccia ai ladri

Lo hanno raggiunto alle spalle in tre, incappucciati. Stava scendendo dall'auto e lo hanno bloccato, facendolo cadere a terra. Lo hanno preso a calci e pugni, rubandogli poi 400 euro in contanti dal portafogli. In seguito sono fuggiti, i carabinieri sono sulle loro tracce.

È successo a Campi Bisenzio all'1 di notte del 12 maggio. Vittima del furto un 26enne di origini cinesi, che stava rincasando.

Sul posto, oltre ai carabinieri, il personale sanitario che ha portato il giovane a Careggi. Gli autori del reato, descritti come uomini che parlavano italiano, si sono dileguati ed è caccia ai ladri.