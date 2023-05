Rinviati i 'Giochi Santacrocesi 2.0'

Viste le previsioni meteo che delineano una giornata di maltempo per il 13 maggio, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di posticipare l’iniziativa “Giochi Santacrocesi 2.0” che sarà organizzata nel mese di settembre.

Cambia la data ma resta inalterato lo spirito della giornata, che sarà una vera e propria festa dello sport aperta a tutta la popolazione, organizzata con le società sportive di Santa Croce sull’Arno che si alterneranno nella giornata rendendo possibile sperimentare tutte le discipline sportive praticate sul territorio comunale grazie al supporto degli staff e dei tecnici messi a disposizione dalle stesse società.

L’evento sarà possibile grazie all’adesione delle seguenti società: Tennis Club Santa Croce sull’Arno, Lupi Santa Croce, l’US Santacroce Cuoiopelli, Polisportiva Spensierati, Pallacanestro Santa Croce, Dream & Dance Studio - Scuola di danza Santa Croce sull’Arno, Artedanza, Unione Ciclistica Santa Croce Sull’Arno, Bocciodromo e Cheerleading.

Per la Sindaca Giulia Deidda: “Avevamo rinnovato i Giochi Santacrocesi nella primavera del 2019, con la volontà di riportare a Santa Croce un evento sportivo che anni fa era molto sentito e coinvolgeva molta parte della popolazione, e per dare visibilità alle tante società sportive che fanno un lavoro prezioso sul nostro territorio. Poi la pandemia ha interrotto questo nuovo percorso dei Giochi Santacrocesi e ci ha visto tornare ad organizzarli quest’anno per la seconda volta. E’ un evento a cui teniamo molto, per questo abbiamo deciso di posticiparlo perché possa essere una bella festa dello sport partecipata e svolta in piena sicurezza.”

Anche Simone Coltelli, assessore allo Sport e all’Associazionismo, ci tiene a specificare che: “Rimandare una giornata come quella dei Giochi Santacrocesi 2.0 a cui confidiamo possano partecipare molte persone e soprattutto bambine e bambini, ci costa molto, ma riteniamo che sia la decisione più giusta proprio perché tutto si possa svolgere nel migliore dei modi e in perfetta sicurezza, sarebbe stato un peccato essere stati costretti ad annullare alcune attività nel corso della giornata o rinunciare alla partecipazione delle scuole. Ringraziamo comunque tutte le società sportive e le associazioni che hanno garantito il loro supporto, fino alla decisione di rinviare l’evento. L’invito è, quindi, per tutti e tutte a settembre, quando saremo pronti per un’edizione ancora più bella dei Giochi Santacrocesi 2.0”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno