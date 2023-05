Tesseramento e raccolta di firme contro Utero in Affitto, gazebo della Lega a Fucecchio

A Fucecchio, domani sabato 13 maggio 2023 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 la Sezione locale della Lega per Salvini Premier, organizza un gazebo di ascolto della cittadinanza presso l'area a parcheggio di fronte al Supermercato Coop di via di Fucecchiello. Al gazebo dove oltre al Segretario Marco Cordone saranno presenti i componenti del Direttivo comunale, Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti e Marco Vinicio Bonaccorsi, si potrà fare per chi fosse interessato, la tessera di socio sostenitore del Movimento guidato da Matteo Salvini e si potrà firmare la petizione perché il cosiddetto Utero in Affitto, diventi un reato universale, considerato che donne e bambini non sono in vendita. In merito, il leader locale leghista Marco Cordone, dichiara:"Ormai la Lega è una realtà concreta del territorio che si presenterà autorevolmente alle Elezioni comunali dell'anno prossimo e tutte le iniziative che prende e prenderà, sono e saranno azioni, frutto di studio dei problemi locali e di un rapporto diretto con la gente e non sono e non saranno iniziative improvvisate, visto anche il grande rispetto delle Istituzioni che abbiamo"