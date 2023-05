Troppe risse: chiude per 5 giorni discoteca a Pietrasanta

La discoteca Seven Apples, a Marina di Pietrasanta, è stata chiusa per 5 giorni dal questore di Lucca, a seguito delle indagini dei carabinieri da cui è emerso che il locale è stato luogo di risse e scazzottate avvenute il 25 aprile scorso. In particolare, si è verificata una rissa dove furono coinvolti anche gli addetti alla sicurezza.

Inoltre l'1 maggio sempre i carabinieri erano intervenuti per una violenta discussione tra una ragazza, in evidente stato di alterazione, e il responsabile della sicurezza del locale. Nella confusione anche alcuni carabinieri, per calmare la ragazza, hanno riportato leggere ferite.