Utero in affitto, gazebo Lega a Empoli per raccogliere firme

Unisciti alla Lega Sabato 13 Maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 Gazebo Lega a Empoli in piazza della Vittoria di fronte al Bar Vittoria.

Per chi fosse interessato, è possibile rinnovare o sottoscrivere la tessera di socio sostenitore della Lega a Empoli e, proprio in occasione della festa della mamma, si potrà firmare la petizione perché il cosiddetto Utero in Affitto diventi un reato universale, in quanto donne e bambini non sono in vendita.

"Una iniziativa simbolica per ribadire che La Lega - sottolinea il Segretario di Empoli Tiziana Bianconi – ha presentato insieme a tante associazioni che si occupano di famiglia una proposta di legge contro la maternità surrogata che vede la donna usata come un oggetto e i bambini venduti come merce con un business da 6 miliardi di euro all'anno in tutto il mondo. Una mercificazione del corpo umano e dello sfruttamento delle donne, che accentua ancora una volta le disuguaglianze sociali ed economiche tra i gruppi di persone, e che pertanto dobbiamo fermare in ogni modo a disposizione". Sarà possibile sottoscrivere la petizione anche on line al seguente link https://legaonline.it/nouteroinaffitto.

Fonte: Lega Empoli