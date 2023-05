Viola il foglio di via da Castelfiorentino, denunciato

Un 41enne è stato denunciato a Castelfiorentino. L'uomo, di origini marocchine, è stato denunciato dai carabinieri per "inosservanza delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio dal Comune di Castelfiorentino di cui è destinatario".

Era in forte stato di agitazione psicofisica al punto di primo soccorso di Castelfiorentino. Accompagnato in caserma, è risultato risiedere a Certaldo. Inoltre è venuto fuori che era stato colpito da foglio di via da Castelfiorentino.

La sua posizione è adesso al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.