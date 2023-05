Biblioteca 'in trasferta' alla Coop con le sferruzzanti

Imparare l’arte delle lavorazioni a maglia e all’uncinetto con il gruppo ‘Sferruzza Sferruzza’ è diventato un appuntamento davvero partecipato. Lunedì 15 maggio 2023, alle 15.30, al Punto Soci Coop in via Raffaello Sanzio, tutto pronto per ascoltare i preziosi consigli sull’universo dei ‘ferri e filo’.

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.



Inoltre Bibliocoop rende noto che fino al 28 maggio 2023 compreso, il punto prestito al Centro*Empoli in via Raffaello Sanzio rimarrà chiuso per trasferimento locali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa