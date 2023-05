Cerbaie, nuovi controlli per la sicurezza: una denuncia

Proseguono serrati i controlli delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga nei boschi del Cerbaie a seguito delle misure sempre più stringenti adottate dal Comitato Interprovinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nella giornata di giovedì 11 maggio sono stati impegnati 16 agenti, di cui 3 della polizia municipale di Altopascio, 3 di Castelfranco di Sotto, 2 di Santa Croce sull'Arno e 8 per Fucecchio appartenenti alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, che ha portato sul posto anche un'unità cinofila. Insieme agli agenti della municipale presente anche la Polizia di Stato, che ha collaborato con le polizie locali.

Sono stati 53 i veicoli fermati con un totale di 12 verbali, tra cui uno per mancanza di polizza assicurativa. Tra le principali azioni svolte dagli agenti anche un ritiro della patente per detenzione di cocaina e un sequestro di documenti falsi con successiva segnalazione alla prefettura per detenzione di droga. A questi si è aggiunta una denuncia alla procura, oltre al sequestro del veicolo, per circolazione con patente ritirata.

"Questa operazione, come tutte le altre che facciamo con le polizie municipali ma anche con atti amministrativi - spiega il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli - sono iniziative che portiamo avanti in estrema condivisione con quanto deciso presso il Comitato interprovinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Occorre proseguire su questa linea e non arretrare rispetto all’attuale operatività. Inoltre ritengo che sia fondamentale anche l’appoggio di tutti cittadini che devono segnalare qualsiasi fatto o episodio sospetto alle forze dell’ordine".