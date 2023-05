Cerimonia di consegna dei diplomi del “Cattaneo” a San Miniato

Sono una settantina gli ex studenti che hanno risposto “presente” alla chiamata dell'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato per la tradizionale Festa dei Diplomi, la manifestazione in cui i protagonisti sono stati i ragazzi che hanno terminato la scuola superiore nell'estate del 2022. L'evento si è tenuto oggi, sabato 13 maggio, all'auditorium di piazza Bonaparte, gentilmente concesso da Crédite Agricole e Fondazione CRSM, a cui sono andati i ringraziamenti del dirigente scolastico Salvatore Picerno come anche al Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e Unicoop Firenze per il contributo economico utile per realizzare l'evento, presentato dalla professoressa Chiara Benedetti.

La manifestazione, che si è aperta con la consueta parata dei diplomati sulle scale dell'auditorium, ha visto la presenza di molti volti istituzionali del territorio, genitori, ex docenti, dei membri del Consiglio di Istituto presieduto da Moira Bianchi, dei carabinieri della Compagnia di San Miniato e degli esponenti del mondo conciario. I Comuni del Comprensorio del Cuoio erano rappresentati dal sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, dai vicesindaci di San Miniato e Montopoli in Val d'Arno, Elisa Montanelli e Linda Vanni, oltre che dalle assessore di Santa Croce sull'Arno Elisa Bertelli e di Fucecchio Valentina Russoniello. L'ex dirigente scolastico Alessandro Frosini è stato chiamato a consegnare il diploma di merito agli studenti con la migliore media voto dello scorso anno scolastico: sono Beatrice Morena (1AE), Riccardo Scarselli (2AC), Niccolò Caciagli (3BA) Miriana Alfieri (4AR, unica ad aver raggiunta la media piena del dieci). Massimo Cerbai, direttore generale del Crédit Agricole per la Toscana e l'Umbria, e Salvatore Picerno hanno consegnato gli attestati a Camilla Pairetto (5BT) e Giulio Pepi (5AT), i due diplomati con cento e lode. Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale e presidente della Fondazione Santa Chiara, ha invece accolto sul palco i centisti Pietro Baldi (5AA), Letizia Giannini (5AC) Luciana Graniero (5BC) e Camilla Mercuri (5BC). Gli altri centisti premiati sono stati Sara Fiumalbi (5BT), Morena Koni (5AC), Giulia Lampis (5BT), Rebecca Melani (5AR), Pietro Ricci (5BC) ed Eleonora Rossi (5BT).

I diplomi ai vari studenti sono stati consegnati da altri rappresentanti delle realtà istituzionali, culturali e formative della zona: da Vittorio Gabbanini in qualità di vicepresidente della Fondazione Santa Chiara, dalla presidente dell'agenzia formativa Forium Francesca Ciampalini, dal coordinatore del CRED zonale Luigi Mangeri, da Gabriella Salerno in qualità di collaboratrice del dirigente scolastico del “Cattaneo”, da vicepresidente della Fondazione CRSM Giovanni Urti, dalla professoressa Lucia Castaldi dell'istituto comprensivo di Montopoli in Val d'Arno, dall'avvocato Riccardo Bastianelli vicepresidente del Dramma Popolare di San Miniato, da Francesco Giannotti dell'Associazione Italiana Chimici del Cuoio, da Leonardo Volpi presidente del Consorzio Vera Pelle al Vegetale e da Andrea Fubini, dirigente dell'istituto “Sacchetti”.

Nel corso della mattinata sono stati proiettati dei video per ripercorrere i momenti salienti del quinquennio, in più ci sono stati momenti dedicati alla poesia e anche un ringraziamento, a nome di tutti gli studenti, da parte di Alessio Scali, l'ex studente e rappresentante d'istituto che ha avuto modo di recitare nel film “Il sesso degli angeli” di Leonardo Pieraccioni. La mattinata si è conclusa con un aperitivo conviviale.

Fonte: Ufficio Stampa