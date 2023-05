Coach Barbolini rimane alla guida della Savino Del Bene Volley

La Savino Del Bene Volley annuncia che coach Massimo Barbolini sarà alla guida della prima squadra anche nella stagione 2023-2024.

Dopo l'ultima stagione nella quale sono arrivate la vittoria della CEV Cup 2023 e la qualificazione alla prossima CEV Champions League, continuerà dunque il rapporto tra la nostra società e il tecnico nativo di Modena.

Barbolini, che affronterà la quarta stagione sulla panchina della Savino Del Bene Volley, è il tecnico più longevo nella storia della società.

Un curriculum sportivo che parla da solo quello di coach Massimo Barbolini. Nato a Modena nel 1964, Barbolini ha iniziato ad allenare quando era poco più che ventenne.

Il suo percorso da tecnico è iniziato a metà anni '80 come vice allenatore della Panini Modena di Julio Velasco. Dopo due scudetti in quattro stagioni, Barbolini ha iniziato il suo cammino da capo allenatore in Serie A2, guidando Agrigento nell'annata 1989-1990.

Successivamente Barbolini ha fatto ritorno a Modena, dove è rimasto per due stagioni prima di accasarsi per una stagione a Spoleto.

L'approdo alla pallavolo femminile è arrivato nel 1993-1994, annata in cui coach Barbolini ha guidato Matera all'accoppiata Scudetto-Coppa Italia. Un risultato prestigioso ripetuto anche nella seconda stagione sulla panchina di Matera. Barbolini ha inoltre portato in Basilicata la Coppa dei Campioni vinta nella stagione 1995-96.

Nel 1996-1997 Barbolini ha conquistato il secondo trofeo continentale, portando la Canottieri Aniene alla vittoria in CEV Cup.

Dopo la breve parentesi capitolina coach Barbolini ha sposato il progetto Sirio Perugia, rimanendo in Umbria per dieci anni di successi. Con la formazione di Perugia l'allenatore emiliano ha vinto praticamente tutto, conquistando Coppa Italia, Scudetto, Coppa Cev, Champions League e Coppa di Lega.

Nel 2006 Barbolini è stato scelto come commissario tecnico della Nazionale di Pallavolo e nel 2007, alla guida dell'Italvolley, si è aggiudicato la Coppa del Mondo e l'Europeo. Con l'Italia arrivano poi un altro titolo europeo, una Grand Champions Cup ed un'altra Coppa del Mondo.

La prima esperienza fuori dai confini italiani risale al 2012 ed ha visto Barbolini accettare l'incarico di capo allenatore del Galatasaray in Turchia, paese nel quale ha anche ricoperto l'incarico di CT della nazionale fino al 2015.

Salutata la Turchia Barbolini ha fatto ritorno in Italia nel 2015, divenendo tecnico di Casalmaggiore. Con la formazione lombarda il coach ha ottenuto ancora nuovi successi, sollevando al cielo la Supercoppa Italiana e soprattutto la Champions League.

Nella stagione 2016-2017 Barbolini è nuovamente tornato in Turchia, stavolta come capo allenatore dell''Eczacıbaşı Spor Kulübü, squadra con la quale ha vinto il mondiale per club.

Successivamente ha scelto di proseguire la sua carriera sulla panchina di Novara, per un'altra parentesi particolarmente felice della sua carriera, dato che nel periodo trascorso in Piemonte ha conquistato una Supercoppa, due Coppe Italia e la CEV Champions League 2018-19.

Al termine della stagione 2019-20 Barbolini è arrivato in Toscana, sposando il progetto della Savino Del Bene Volley. Con la nostra società Massimo ha vinto la CEV Challenge Cup e la CEV Cup.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa