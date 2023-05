Corteo Cobas in centro Firenze

Tra le vie fiorentine del centro si sta muovendo un corteo partito da piazza Santa Maria Novella, in una manifestazione indetta dal sindacato Si Cobas "per la libertà di sindacato e il diritto di sciopero". Circa 200 persone percorreranno i lungarni e le vie dello shopping, tra cui via Tornabuoni, con soste previste davanti a vetrine di brand famosi. Sono presenti al corteo anche lavoratori stranieri.

"Questa manifestazione nasce dopo che la questura di Firenze ha deciso di notificare a me e a Sarah Caudiero un foglio di via obbligatorio da Campi Bisenzio - ha sottolineato Luca Toscano, coordinatore Si Cobas -. In un paese civile non può esistere che un sindacalista rischi sei mesi di carcere per essere andato in una zona industriale. Questi fogli di via sono antidemocratici. Qualcosa è accaduto in questi giorni: il foglio di via a me è stato ritirato dallo stesso Questore ma non a Sarah ed é ciò che chiediamo oggi".

"La Questura di Firenze - hanno confermato Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune - ha cancellato il procedimento di foglio di via a Luca Toscano, sindacalista SI Cobas, colpevole di aver volantinato di fronte a un negozio sulle condizioni in cui operano tante persone sul territorio. Denunciare turno di 12 ore, 7 giorni su 7, deve essere oggetto di repressione? Per la stessa ragione un secondo foglio di via è stato dato a Sarah Caudiero. Campi Bisenzio rimane al centro delle troppe contraddizioni dietro alla categoria di legalità, anche quando viene applicata al mondo del lavoro.

Al sindaco di Firenze vogliamo chiedere se non meriti la sua attenzione il disagio di chi subisce queste condizioni di sfruttamento. Ribadiamo la nostra solidarietà al SI Cobas e a chi oggi ha sfidato il meteo per manifestare intorno alle vie dello shopping, perché in vetrina non si trovano esposte ciò che avviene durante i processi di produzione. Ci uniamo alle richieste della manifestazione di oggi: ritiro del secondo foglio di via, piena agibilità per le attività sindacali, trasparenza sulle condizioni di lavoro nel comparto moda, aumento dei salari alla luce del carovita, blocco immediato di ogni turno superiore a 8 ore per massimo 5 giorni la settimana".