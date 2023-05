Frati agostiniani in Valdelsa, convegno a San Gimignano

Nei giorni tra il 19 e il 20 maggio, nella Biblioteca Comunale di San Gimignano si svolgerà un convegno di studi – aperto alla cittadinanza – incentrato sulla presenza dei frati agostiniani in Valdelsa tra il Medioevo e l’Età Moderna; esso è supportato in tandem dalla Società Storica della Valdelsa e dal Comune di San Gimignano, e organizzato da Jacopo Paganelli e Francesco Salvestrini, rispettivamente delle università di Pisa e Firenze. «Si tratterà di un’importante occasione di studio, che vedrà il confronto tra specialisti di varie discipline», racconta Sabina Spannocchi, Presidente della Società Storica. «Il convegno non vedrà solo la partecipazione degli storici delle fonti scritte, ma anche di studiosi delle fonti iconografiche e dell’architettura». Una due giorni, dunque, che si svolgerà in Biblioteca Comunale e che si avvarrà anche del supporto logistico offerto dai frati agostiniani sangimignanesi, che metteranno a disposizione il loro refettorio per il buffet. «Non solo il convegno è aperto a tutta la cittadinanza sangimignanese, ma auspichiamo la più larga partecipazione possibile», commenta l’assessore al turismo del Comune, Carolina Taddei. «È un’importantissima occasione per approfondire un aspetto cruciale della storia di tutta la Valdelsa, che si riverbera, per esempio, negli affreschi eseguiti da Benozzo Gozzoli per il nostro convento agostiniano».

Programma:

Società Storica della Valdelsa e Comune di San Gimignano

Gli Agostiniani in Valdelsa fra Medioevo e prima Età moderna

CONVEGNO DI STUDIO

a cura di Jacopo Paganelli e Francesco Salvestrini

Venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023

San Gimignano - Biblioteca Comunale

PROGRAMMA

19 maggio, ore 10:00

Francesco Salvestrini (Università di Firenze), Introduzione. Problematiche dell’insediamento agostiniano. La distribuzione ‘puntiforme’ in Toscana e nell’Italia centrale fra XIII e XIV secolo

Francesco Salvestrini (Università di Firenze), Introduzione. Problematiche dell'insediamento agostiniano. La distribuzione 'puntiforme' in Toscana e nell'Italia centrale fra XIII e XIV secolo

Mauro Ronzani (Università di Pisa), Gli Agostiniani e il tessuto ecclesiastico della Tuscia medievale

Mauro Ronzani (Università di Pisa), Gli Agostiniani e il tessuto ecclesiastico della Tuscia medievale

Michele Pellegrini (Università di Siena), Gli Agostiniani e gli altri 'mendicanti minori' nella Tuscia del Due e Trecento

Michele Pellegrini (Università di Siena), Gli Agostiniani e gli altri 'mendicanti minori' nella Tuscia del Due e Trecento

Isabella Gagliardi (Università di Firenze), La 'politica' della santità agostiniana e il caso dei santi valdelsani

Isabella Gagliardi (Università di Firenze), La 'politica' della santità agostiniana e il caso dei santi valdelsani

Antonella Fabbri (Università di Roma Tre), La presenza agostiniana nel territorio fiorentino

19 maggio, ore 15:00

Visita alla chiesa di Sant’Agostino

Andrea Pesare (Università di Roma Due - Tor Vergata), Gli Eremitani nel territorio senese

Andrea Pesare (Università di Roma Due - Tor Vergata), Gli Eremitani nel territorio senese

Jacopo Paganelli (Università di Pisa), L'insediamento agostiniano a Volterra

Jacopo Paganelli (Università di Pisa), L'insediamento agostiniano a Volterra

Raffaello Razzi (San Gimignano – Società Storica della Valdelsa), Gli Agostiniani a San Gimignano e a Gambassi

Raffaello Razzi (San Gimignano – Società Storica della Valdelsa), Gli Agostiniani a San Gimignano e a Gambassi

Valentina Squarzolo (Società Storica della Valdelsa), I conventi eremitani di Colle di Val d'Elsa

Valentina Squarzolo (Società Storica della Valdelsa), I conventi eremitani di Colle di Val d'Elsa

Maria Chiara Merlini (Società Storica della Valdelsa), Gli Agostiniani a Certaldo e Marcialla

20 maggio, ore 09:00

Francesco Salvestrini (Università di Firenze), Il primo insediamento degli Agostiniani a Empoli

Francesco Salvestrini (Università di Firenze), Il primo insediamento degli Agostiniani a Empoli

Francesco Fiumalbi (San Miniato), La presenza agostiniana a San Miniato al Tedesco

Francesco Fiumalbi (San Miniato), La presenza agostiniana a San Miniato al Tedesco

Marco Frati (Empoli), Architettura e spiritualità agostiniana in Valdelsa fra XIII e XIV secolo

Donal Cooper (Department of History of Art, University of Cambridge), Stephen Kay e Elena Pomar (British School at Rome), Il patrimonio artistico degli Eremitani sangimignanesi

20 maggio, ore 15:00