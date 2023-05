Lasciano la figlia di 5 mesi in auto per fare shopping: denunciata coppia a Lucca

Due coniugi dello Sri Lanka, un 32enne e una 29enne residenti a Lucca, sono stati denunciati per il reato di abbandono di minori aggravato. I due, infatti, avrebbero lasciato per circa un'ora la loro figlia, di solo cinque mesi, all'interno della loro auto in sosta sotto il sole nel parcheggio di un negozio di articoli sportivi a Lucca, in via delle Cornacchie, dove si erano recati per fare acquisti.

È stato un passante a notare la piccola e a chiamare i carabinieri che hanno rintracciato i genitori. Dopo aver aperto la porta della macchina, la bimba è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca, per essere dimessa con una prognosi di tre giorni.