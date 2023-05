Dramma in Garfagnana: cavatore muore schiacciato da un masso

Un'altra tragica morte bianca in Toscana. Un 55enne è morto sul lavoro dopo esser stato travolto da un masso in Garfagnana. È successo poco prima delle 8 di oggi - sabato 13 maggio - a Minucciano, in provincia di Lucca. Il fatto è avvenuto in una cava in un bacino marmifero delle Apuane, vicino al rifugio Orto di Donna.

Il lavoratore sarebbe stato schiacciato da una grossa lastra di marmo, secondo le prime ricostruzioni. Per lui non c'è stato niente da fare nonostante i soccorsi. La zona non è facilmente raggiungibile, è complesso arrivarci anche per i mezzi di soccorso. Il 118 ha inviato ambulanze sul posto insieme al personale della prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e ai vigili del fuoco. Allertato anche Pegaso, poi fatto rientrare. Presenti anche i carabinieri.