Tragedia sulle strade di Pistoia: muore un 47enne

Un tragico incidente ha segnato un'altra vittima sulle strade della Toscana. Nella serata di venerdì 12 maggio è morto un 47enne a Bottegone, a sud di Pistoia. Si chiamava Vito Cantarella, era operaio in un vivaio. Era in sella al suo scooter e si è scontrato con un furgoncino, per motivi ancora da chiarire.

Il 47enne viveva a Bottegone, non lontano dal luogo dell'incidente. Era alla casa del popolo e ha fatto ritorno a casa. Stando a una prima ricostruzione verso le 21.30 in via Ferdinando Santi avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro l'altro veicolo, che, a quanto pare, era parcheggiato a lato della strada.

L'impatto è stato violento, Cantarella è finito a alcuni metri di distanza. Nonostante l'arrivo della Misericordia di Bottegone, non c'è stato niente da fare. Presenti anche la municipale e la polizia.