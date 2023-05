Riapre il Centro di aggregazione alla scuola di Sovigliana

Da lunedì 15 maggio riapre l'esperienza del Centro di aggregazione di Vinci nei locali della scuola media di Sovigliana, in viale Togliatti. L'iniziativa, dal nome 'Di nuovo insieme', è resa possibile dal Comune di Vinci e dal Centro di Sovigliana e avrà più declinazioni.

Fino al 30 giugno, dalle 17 alle 19, ci sarà anche un supporto ai ragazzi e alle ragazze che stanno preparando gli esami di terza media. L'apertura estiva è prevista poi dal 3 al 28 luglio. La partecipazione è riservata a bambini e ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Per le informazioni è necessario contattare il numero 328 6564421.

“Torna il Centro di aggregazione giovani ed è una bella notizia perché si tratta di un'occasione unica di socialità e di aggregazione per i ragazzi, la notizia della riapertura era attesa da tempo – spiega l'assessore comunale alle Politiche giovanili Mila Chini -. E' un servizio di qualità che negli anni ha visto incrementare iscrizioni e il gradimento di ragazzi e famiglie. La scelta della location non è casuale: la scuola media di Sovigliana in viale Togliatti è facilmente raggiungibile anche a piedi e si trova in un'area che negli ultimi anni l'amministrazione ha riprogettato per dare spazi. Per tutti i ragazzi e le ragazze sarà una bella esperienza di socializzazione”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa