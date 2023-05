Scaricavano scarti edili vicino al Terzolle, conducente denunciato

Sono stati beccati dalla Polizia ambientale a scaricare da un furgone scarti edili in uno slargo vicino al Terzolle, è scattata la denuncia con sequestro del furgone. È accaduto ieri quando la Polizia ambientale, nel corso di un appostamento anche a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, ha visto arrivare un furgone bianco dal quale sono scese due persone che hanno iniziato a scaricare sacchi neri nei cassonetti.

Quando gli agenti della Polizia municipale si sono qualificati, i due uomini si sono dati alla fuga, ma la pattuglia è riuscita a bloccare il furgone e il suo autista, un cittadino sudamericano di 57 anni. Dalla verifica dei sacchi è emerso che si trattava di frammenti di cartongesso, guarnizioni, fili, pezzi di calcinaccio, quindi materiale di scarto di lavori edili. All'interno del veicolo sono stati trovati quattro sacchi grandi, per un peso complessivo di alcuni quintali.

Il conducente, non in possesso di alcuna autorizzazione per il trasporto dei rifiuti, è stato denunciato per trasporto e scarico abusivo di rifiuti, secondo quanto stabilito dal Testo unico ambientale, che prevede l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da 2600 a 26mila euro. Il furgone è stato sequestrato per evitare che potesse essere utilizzato per ripetere il reato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa