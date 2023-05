Sorpreso con oltre 25 grammi di cocaina: arrestato 45enne a Firenze

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Firenze, hanno arrestato un cittadino tunisino di 45 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle 16.00, durante uno specifico servizio congiunto finalizzato al contrasto dei reati legati al mondo della droga, gli agenti in borghese del Commissariato di San Giovanni e quelli della Squadra Antidegrado hanno fermato il cittadino straniero in via Borgo Pinti.

Appena gli investigatori si sono avvicinati per un controllo, il 45enne ha iniziato a correre nel vano tentativo di fuggire.

Nei pochi metri percorsi sotto gli occhi dei tutori dell’ordine, l’uomo ha anche provato a sbarazzarsi di un involucro, subito recuperato dai poliziotti: una bustina bianca contenente oltre 25 grammi di cocaina.

L’uomo è finito in manette per illecita detenzione di sostanza stupefacente.