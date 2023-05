Torna la Mostra Diffusa a Castelfiorentino

Come il materiale da consumo si rigenera, così la comunità umana e il suo territorio rinascono. Via ufficiale oggi per “Community”, la quarta edizione della Mostra Diffusa, promossa dal Comune di Castelfiorentino e dal Progetto Metamorfosi e curata da Maria Vittoria Gozio, che proseguirà fino all’8 gennaio 2024. Le opere realizzate con gli “ex scarti” plastici – policarbonato fornito dall’azienda pratese Isopad – dall’artista Davide Dall’Osso, un passato da attore prima della scultura, animano diversi punti del comune castellano, invitando la comunità a riflettere: le ballerine a Santa Verdiana, le “Duende” sospese all’arco, dove svetta il giglio, “Ventocontro” dentro il Museo Bego, che fuori accoglie il “Gruppo di volti”, che si muovono con il vento, e ancora “Volti liquida” nelle strade del paese o “Sguardi” alla Biblioteca. L’atelier ha donato al Comune di Castelfiorentino l’opera “Alzata con forza”, una scultura di 4 metri che raffigura un Cavallo, un vero animale-simbolo, un archetipo, fatto di filo zincato, che da un po’ di giorni svetta sulla collina della Pieve santi Biagio e Ippolito. Sponsor della Mostra Diffusa Unicoop Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa