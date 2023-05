Un concerto per FTSA a Colle di Val d’Elsa

Venerdì 19 maggio 2023 alle 21.00 al Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa ci sarà la seconda data di Lions Club Valdelsa for Tribe Cares. Il concerto è a ingresso libero con oblazione volontaria, è organizzato da Lions Club Valdelsa in collaborazione con la scuola di musica Music Tribe ed è a favore di Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. Con i fondi raccolti saranno istituite delle borse di studio musicali per i ragazzi del doposcuola FTSA: potranno frequentare gratuitamente lezioni di propedeutica musicale, imparare a suonare uno strumento, trovare un canale d’espressione per emozioni e pensieri, socializzare.

L'iniziativa si avvale del patrocinio dei comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano ed è nel programma PIPPI 10, attività per la promozione del benessere dei bambini e delle loro famiglie per offrire occasioni e spazi di crescita e socializzazione in una comunità inclusiva ed educante. Nel nostro territorio il programma è attuato da Società della Salute Altavaldelsa con Fondazione.

Con brani di Bruce Springsteen, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Niccolò Fabi, e molti altri, si esibiranno musicisti professionisti, insegnanti e coro Music Tribe, con la partecipazione del Coro dei Servi della Gioia. Sul palco anche il cantautore Raffaele Spidalieri. Il concerto è in collaborazione con l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa, partner Pramac, C.B.S. Srl, Pizzirani e 4EverEvents.

È già possibile prenotare il proprio posto in teatro contattando i numeri 338 2838944, 347 9661352, oppure scrivendo a info@ftsa.it

Fonte: Ufficio Stampa