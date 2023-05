Una domenica dedicata alla raccolta rifiuti a Santa Croce sull'Arno

Domenica 21 maggio Plasticfree di Santa Croce sull'Arno cercherà di portare all'attenzione di istituzioni e cittadini la situazione di via provinciale Francesca Bis. Una strada che attraversa più paesi e che da anni, ormai, è diventata la discarica di privati e industrie della zona. Appuntamento domenica 21 dalle 9 per raccogliere i rifiuti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e per poterlo fare è necessario iscriversi gratuitamente.

Sarà l'occasione per sensibilizzare sempre più persone ad uno smaltimento corretto dei rifiuti e riflettere dei danni che il loro abbandono nell'ambiente comporta.

Vi aspettiamo pieni di entusiasmo e volontà, guanti e sacchi li portiamo noi.

Per qualsiasi informazione contattare il referente di zona, Carmine Testa al 3349148118

Fonte: Ufficio Stampa