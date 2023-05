Abc, Under 15 Eccellenza alle finali nazionali

Un sogno che diventa realtà. L’Under 15 Eccellenza di coach Alessandro Mostardi e del vice coach Giovanni Corbinelli è tra le 16 migliori squadre italiane che dal 28 maggio al 4 giugno si contenderanno il titolo di Campioni d’Italia nelle Finali Nazionali in programma a Pescara. Dal concentramento interregionale di Sora, infatti, sono Pallacanestro Cantù e Abc Castelfiorentino a staccare il pass per la corsa verso il tricolore, ai danni di Kiokobasket Caserta e Cus Torino.

Una cavalcata trionfale quella dei gialloblu che dopo un inizio in salita, con la prima gara che ha coinciso con l’unica sconfitta rimediata in volata per mano di Cantù (76-73), nei successivi due impegni hanno portato a casa due grandissime vittorie ai danni di Cus Torino (76-45) e Kiokobasket Caserta (70-56), conquistando dunque uno dei due pass in palio per la finale nazionale. A decidere l’epilogo di questa tre giorni è stata proprio l’ultima gara contro Caserta, cruciale per entrambe le squadre.

Un risultato davvero splendido per questo gruppo, che rappresenta ormai uno dei fiori all’occhiello dell’Abc, e per l’intera società, che per il secondo anno consecutivo vedrà una delle sue formazioni sfilare tra le 16 migliori squadre italiane, traguardo raggiunto anche lo scorso anno con il gruppo 2007. Protagonista indiscusso, ovviamente, coach Alessandro Mostardi, che in due anni ha portato entrambi i suoi gruppi sul più importante palcoscenico giovanile: a lui i complimenti e il ringraziamento della società per l’ottimo lavoro che sta portando avanti con il settore giovanile gialloblu, frutto di grandissima competenza, tanta passione e di un impegno davvero impagabile.

CRONACA E TABELLINI DELLE TRE GIORNATE

Inizia in salita il cammino dell’Abc che nella prima gara, nonostante una grandissima prestazione, cede il passo sul finale alla Pallacanestro Cantù che porta a casa il match sul punteggio di 76-73. Guidati da due ottimi Zecchi e Borghesi (rispettivamente 30 e 22 realizzati), e da una grande intensità difensiva, i gialloblu approcciano con autorità e provano subito ad incanalare la sfida toccando il +9 alla prima sirena (17-26). Nel secondo quarto Cantù accorcia (34-36 all’intervallo) ma nella ripresa l’Abc tiene salda l’inerzia e al 30′ il tabellone segna 48-52. Nella frazione finale i gialloblu restano in controllo fino a tre minuti dalla sirena, poi i lombardi mettono la testa avanti e nel punto a punto finale a decidere sono gli episodi.

PALLACANESTRO CANTU’ – ABC CASTELFIORENTINO 76-73

Tabellino: Borghesi 22, Zecchi 30, Agbegninou 6, Ciulli 7, Matteini 5, Bufalini 4, Garbetti, Baldi, Bonora, Bini, Fedeli, Crisafi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 17-26, 17-10, 14-16, 28-21

Immediato riscatto nella seconda giornata, con i gialloblu che chiudono agilmente la pratica Cus Torino imponendosi con un perentorio 76-45. Gara subito indirizzata dall’attacco castellano, che mette a segno 26 punti nella prima frazione chiudendo il parziale sul 26-17. L’allungo gialloblu prosegue nel secondo quarto, quando a salire in cattedra è la difesa che permette a Torino di segnare soltanto tre punti nell’intero arco della frazione: così, all’intervallo, il tabellone segna 43-19. Con la gara ormai in controllo, nella seconda parte i ragazzi di Mostardi devono soltanto amministrare ed a niente servono i tentativi piemontesi di provare a riaprire i giochi.

ABC CASTELFIORENTINO – CUS TORINO 76-45

Tabellino: Ciulli 11, Borghesi 28, Bufalini 6, Agbegninou 8, Matteini 6, Baldi 5, Zecchi 11, Poggesi 1, Garbetti, Bonora, Bini, Fedeli. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 27-16, 16-3, 17-13, 16-13

Con una vittoria ed una sconfitta, il terzo ed ultimo impegno contro Kiokobasket Caserta diventa decisivo: chi vince vola alle Finali Nazionali insieme alla Pallacanestro Cantù, ormai già certa del passaggio. L’avvio è tutto in salita per i gialloblu, che nei primissimi minuti accusano la verve della formazione campana e non riescono a trovare la via del canestro: così Caserta amministra il primo quarto, che si chiude sul 12-18. Dalla panchina, però, rientra in campo un’altra Abc che nella seconda frazione blinda l’area e trova finalmente fluidità e concretezza in attacco: ne emerge un parziale a senso unico (25-7) che ribalta completamente l’inerzia e manda le squadre al riposo lungo sul 37-25. Nella ripresa i gialloblu allargano ulteriormente la forbice toccando il +17 alla terza sirena (56-39) e nell’ultima frazione sono bravi a tenere alte concentrazione ed intensità rispedendo al mittente ogni tentativo di mettere in discussione il finale.

ABC CASTELFIORENTINO – KIOKOBASKET CASERTA 70-56

Tabellino: Agbegninou 14, Ciulli 6, Zecchi 13, Poggesi 3, Borghesi 13, Bufalini 3, Baldi 2, Matteini 16, Garbetti, Bonora, Fedeli, Crisafi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 12-18, 25-7, 19-14, 14-17