Aggredito con un punteruolo durante un furto, succede a Pisa

Una rapina particolare è avvenuta poco prima delle 2 di notte di domenica 14 maggio a Pisa. Una persona, di origini straniere, è stata trovata in via della Spina ferita e sanguinante. La polizia ha appurato che l'uomo era stato avvicinato da tre persone (due donne e un uomo) pretendevano che consegnasse loro le scarpe ed il telefono cellulare.

Di fronte al secco 'No' della vittima, uno dei tre lo ha aggredito con un punteruolo sul quadricipite. I tre si sono poi allontanati. L'uomo, soccorso da personale sanitario fatto intervenire dai poliziotti, è stato portato al pronto soccorso. I medici hanno riferito che la ferita non aveva recato danni gravi e che la prognosi è di 15 giorni.

Tuttavia il ferito non è apparso molto chiaro ed esaustivo con la polizia nel riferire l'accaduto pertanto gli investigatori hanno avviato approfonditi accertamenti per definire il contesto in cui è maturata l'aggressione.