Guida con patente revocata, in auto ha la droga: denunciato

Intervento dei carabinieri al condominio Bellavista di via Rospicciano. I militari hanno denunciato in stato di libertà una persona per detenzione illegale di sostanza stupefacente. La hanno anche segnalata alla Prefettura per una violazione al Codice della Strada; sottoposta a controllo a bordo della propria autovettura, destato il sospetto dei militari, a seguito di perquisizione, è stata sorpresa con 3 dosi di cocaina ed 1 di hashish. I militari hanno altresì accertato la guida con patente revocata, procedendo dunque anche per questa violazione.