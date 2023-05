Mobilità sostenibile a 360° nel convegno Tinghi Motors Green sulle colline di Vinci

Una giornata dedicata alla sostenibilità, applicata in diverse forme con attori locali e nazionali, all'insegna di un futuro migliore. Con queste premesse si è aperto il convegno Future Mobility Day indetto da Tinghi Motors Green al Golf Bellosguardo di Vinci, prima della cela di gala e di beneficenza. La giornata piovosa si è comunque conclusa con doppio arcobaleno in auspicio di buona fortuna.

La concessionaria auto di Empoli, capitanata da Enrico Ammirati, ha voluto invitare molti attori del cambiamento. Tra questi i giovani di DiverCity4Schools con le loro lezioni online disponibili per tutti e le Pubbliche assistenze di Empoli con il progetto Drive for Life elencato da Liza Burgassi e la simulazione di guida sotto effetto di alcol e droghe per sensibilizzare i giovani.

L'incontro è stato moderato da Eva Sinosini del settore Marketing e Comunicazione di Tinghi Motors.

Mobilità e sostenibilità, come ha spiegato l'assessore alla Smart City Antonio Ponzo Pellegrini, raccontando il progetto di car sharing comunale sostenuto proprio da Tinghi Motors e apprezzato dai più giovani.

Andrea Rossignoli, Brand Manager Electric Vehicles di Renault Italia, ha puntato lo sguardo sulla visione globale: "Se come Renault siamo campioni nello sport di vendere auto, ora gareggiamo nel pentathlon dove dobbiamo essere vicini alla digitalizzazione, al car sharing, sapere dare una seconda e terza vita alle batterie elettriche e alle vettura nel nome dell'economia circolare".

Lucrezia Ignone ha raccontato la comunità di DiverCity4Schools, un associazione di laureandi e laureati che porta la conoscenza nelle scuole tramite lezioni online semplici e interattive. Questo modo di insegnare esplode con la pandemia ma i temi trattati sono dei più diversi e tra questi troviamo anche la mobilità elettrica.

La preside dell'Itis 'Ferraris-Brunelleschi' Grazia Mazzoni ha portato l'esperienza del progetto Globe, a cui la scuola empolese ha aderito da metà anni '90. Grazie alla stazione metereologica presente, stidenti e studentesse raccolgono i dati rilevati su aria e acqua per poi fornirli negli States dove verranno elaborati per capire il cambiamento climatico. Un'altra attività è quella delle rilevazioni delle plastiche e microplastiche in Arno, fenomeno grave di inquinamento che coinvolge anche le nostre comunità locali.

Nella serata si sono susseguiti anche gli interventi del giornalista Enzo Bucchioni su sport e mobilità sostenibile, del titolare dell'Agenzia Empoli Ramacciotti Generali Italia Andrea Taddeini e del co-fondatore di Gea Factory Francesco Nenna.