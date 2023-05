Palio di Fucecchio, scelto il mossiere: è Andrea Calamassi

Sarà il senese Andrea Calamassi il mossiere della 42esima edizione del Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”, in programma domenica prossima 21 maggio. Su di lui è caduta la scelta del sindaco Alessio Spinelli.

Calamassi a Fucecchio è un volto noto ai contradaioli per esser stato protagonista negli anni di varie edizioni delle Corse di Primavera. Fu proprio nella “Buca”, infatti, che iniziò la sua carriera da mossiere a metà degli anni 2000. In oltre 15 anni, poi, ha maturato un’importante esperienza dando il via a tante mosse: a Castiglion Fiorentino, a Bientina, a Casole d’Elsa, a Piancastagnaio e a Castel del Piano, il suo ultimo palio nel 2022.

Ma l’incarico più importante Calamassi lo ha ottenuto nella sua città di origine soltanto pochi mesi fa: il Comune di Siena, infatti, lo ha nominato Mossiere del Protocollo degli Addestramenti del Palio di Siena per il 2023.

Nel mondo delle corse Calamassi ha una lunga esperienza, non solo come starter. E’ attualmente funzionario Masaf delle corse al galoppo e, fino a quando non ha ricevuto il nuovo incarico dal Comune di Siena, è stato anche presidente dell'Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio, sempre nella città ghibellina.

Ex cavaliere di concorso ippico, la storia di Calamassi nel mondo delle corse a cavallo iniziò nel 1968.

“Iniziai da giovane a montare a cavallo – racconta – e da allora non sono più sceso. Ho fatto numerosi concorsi ippici per poi passare ad altri ruoli, tra cui quello di mossiere. La chiamata del sindaco Spinelli mi ha riempito di orgoglio, sono veramente onorato di essere il mossiere del Palio di Fucecchio. Certo, subito dopo la gioia sono iniziate anche le preoccupazioni perché conosco bene l’importanza di questa manifestazione. Fucecchio comunque è un ambiente nel quale mi sono sempre trovato bene, un ambiente di persone corrette con le quali negli anni ho instaurato un ottimo rapporto e quando mi sento a mio agio credo proprio di poter rendere al meglio”.