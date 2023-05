Cuoio, lutto per sport e conceria: è scomparso Renzo Rovini

Santa Croce sull'Arno piange la scomparsa di Renzo Rovini. Imprenditore, amante dello sport, è stato presidente dei Lupi Santa Croce, gloriosa società di volley. Rovini aveva 71 anni.

Il suo nome non è legato solo allo sport ma anche all'industria conciaria, aveva una conceria a Castelfranco di Sotto che aveva passato ai figli.

Ex giocatore dei Lupi, ne è stato presidente dal 2003 al 2008 e visse la promozione in A1, oltre a una vittoria in Coppa Italia A2.

"La Società Lupi S. Croce formula le più sentite condoglianze alla famiglia di Renzo Rovini, ex Presidente storico dei Lupi, scomparso nelle ultime ore" si legge sulla pagina social della squadra.

I funerali saranno domani, lunedì 15 maggio, alle 15 al cimitero di Santa Croce sull'Arno.