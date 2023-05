Rubano statua simbolo del ristorante, denunciati sei giovani

Dopo un pranzo luculliano nel periodo della Pasqua, verosimilmente innaffiato da qualche bicchiere di troppo, hanno portato via l'iconica statuetta del ristorante. Dopo settimane di indagini sono stati rintracciati dai carabinieri e denunciati. Si tratta di tre ragazzi e tre ragazze della provincia di Arezzo, che hanno messo a segno un colpo particolare in un ristorante nel Senese, a Castellina in Chianti.

Il locale è contraddistinto da una statuetta di un cuoco pacioccone all'ingresso. Un manufatto di circa 80 cm è diventato un portafortuna e una mascotte inconfondibile per il ristorante. I sei avrebbero rapito la statuetta subito dopo il pranzo, pensando - chissà - a una bravata. Ma le videocamere di sorveglianza li hanno incastrati.

La titolare del ristorante si è rivolto ai carabinieri per il valore affettivo della statua. Ha denunciato il furto e sono partite le indagini. Sono subito stati individuati i sei giovani. I responsabili, probabilmente in preda al rimorso, sono tornati a Castellina in Chianti e hanno restituito la statua alla ristoratrice, ben felice di riaccogliere l’opulenza del cuoco nella sua squadra di lavoro.

I sei giovani sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Siena per furto in concorso, aggravato dall’aver agito per futili motivi.