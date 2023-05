I carabinieri di Pisa e i nas di Livorno hanno controllato un salone di parrucchieri nel Pisano. Hano denunciato all’Autorità Amministrativa il gestore nonché responsabile tecnico e un acconciatore. Nella circostanza, i militari hanno contestato a quest’ultimo di esercitare l’attività su di un cliente, in assenza di abilitazione professionale ed in assenza del responsabile tecnico ed elevato sanzioni amministrative per oltre 2000 euro.