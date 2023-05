Scippa la borsa a una donna, arrestato

Furto con strappo a Livorno, in manette un pregiudicato 25enne. Il colpo era avvenuto il 20 aprile in via Galilei: il giovane avrebbe scippato la borsa a una donna che stava rincasando, la vittima era finita a terra dopo esser stata strattonata violentemente.

I carabinieri hanno acquisito i filmati di tutti i sistemi di videosorveglianza e li hanno esaminati. Il 25enne è stato rintracciato e arrestato a inizio maggio mentre si trovava vicino piazza della Repubblica. È stato trovato con 10 grammi di hashish e marijuana, per cui è stato denunciato. Adesso si trova in carcere a Livorno.