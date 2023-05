Scroscio d'applausi per la prima rassegna di cori di voci bianche a Montespertoli

A stam blam! la prima rassegna di cori di voci bianche organizzata a Montespertoli dall’Accademia Musicale “Amedeo Bassi”, si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri sera, presso la Sala Topical, con un scroscio di applausi, sulle note di canone di tradizione africana cantata dal grande coro al quale avevano dato vita tutti i bambini delle tre formazioni partecipanti, a conclusione del concerto. È stato un pomeriggio all’insegna della musica, della condivisione e della gioia, protagonisti i Montegufetti, il coro dei bambini della scuola di musica Bassi guidati da Melania Minacci, i bambini del Coro di voci bianche dell’I.C. Montanelli-Petrarca di Fucecchio guidati da Massimo Annibali e il Coro Voci Bianche Colli Fiorentini guidati da Silvia Lotti. L’orchestra “Amedeo Bassi”, diretta dallo stesso Annibali, ha poi messo del suo a rendere ancora più emozionante il concerto.

Il pomeriggio di musica era inserito nel calendario di eventi per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani, che proprietario di una tenuta nei pressi di Montespertoli, ha conosciuto e frequentato a lungo il territorio e le famiglie del posto, come ha ricordato Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli nel suo saluto iniziale ai convenuti. Un momento di riflessione dunque, sulla mission educativa della musica, sul ruolo della musica nel percorso di crescita dei bambini, sulla necessità di idonei spazi pubblici per l’organizzazione di eventi come questi.

Le associazioni Nuova Filarmonica e Accademia Musicale “Amedeo Bassi” ringraziano di cuore tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, i bambini e i direttori dei cori partecipanti, l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento, l’assessore Alessandra De Toffoli e il Sindaco, la Casa del Popolo Arci Montespertoli che ha accolto con disponibilità la musica nel pomeriggio di sabato 13 maggio.

