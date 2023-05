Spaccio in un appartamento a Cisanello, tre arresti

Spaccio continuato e aggravato, tre persone sono state arrestate a Pisa. Si tratta di due uomini di origini senegalesi e di una donna del posto. I tre avevano messo in piedi un'attività di spaccio di droga in un appartamento di un condominio in zona Cisanello. La polizia ha riscontrato almeno 120 cessioni di stupefacente del tipo cocaina a diversi assuntori.

Al più anziano dei due uomini, noto a Pisa perché residente da diversi anni e con vari precedenti a carico, è stata contestata anche una specifica aggravante prevista dal Testo Unico Stupefacenti, perché in almeno tre occasioni ha ottenuto prestazioni sessuali da una tossicodipendente in cambio delle cessioni di stupefacente.

Questi è stato trovato nell'appartamento in flagranza di reato. La perquisizione della abitazione ha consentito di ritrovare e sequestrare materiale atto al confezionamento in dosi, sostanza da taglio, bilancina di precisione e pipe per fumare il crack. L’immobile è stato sottoposto a sequestro.

L'altro uomo e la donna erano detenuti per altra causa, pertanto i poliziotti hanno loro notificato l’ ulteriore provvedimento restrittivo direttamente al carcere don Bosco.