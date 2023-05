Trovato cadavere di un uomo nel fiume Greve

Il cadavere di un uomo è stato ripescato nel fiume Greve, a Scandicci, nel pomeriggio di domenica 14 maggio. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri. La persona è stata avvistata in acqua vicino al campo sportivo Bartolozzi.

I vigili del fuoco, intervenuti anche con una squadra di terra, hanno raggiunto col gommone in dotazione il corpo di un uomo per il quale il medico del 118 ha constatato il decesso. Accertamenti sono stati avviati per l'identificazione della salma e per determinare le cause della morte.