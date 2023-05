A 2 anni esce dal cancello e vaga per la strada, soccorso dall'ex sindaco

Oggi a Aulla un bambino di meno di 2 anni è stato salvato grazie all'intervento di un estraneo, rivelatosi poi essere l'ex sindaco della città. Il piccolo era uscito dal cancello del giardino dove stava giocando ed era corso verso una strada trafficata, sfuggendo alla vigilanza della madre. Fortunatamente, diverse auto hanno rallentato e evitato il bambino, ma è stato l'ex sindaco Lucio Barani a intervenire con la sua auto, rendendosi conto della pericolosa situazione. Barani ha prontamente parcheggiato la sua auto in traverso e, insieme a un'altra persona di passaggio, si è avvicinato al bambino a piedi.

Prendendo il piccolo per mano, si sono diretti alla ricerca della sua abitazione. Dopo circa 50 metri, in via San Cristoforo, hanno notato un cancello aperto che dava accesso a un cortile con giochi per bambini. Hanno subito contattato la madre e gli hanno restituito il bambino, consigliandole di chiudere il cancello a chiave.

"Si è trattato di una tragedia evitata grazie a un po' di fortuna e tempestività - ha dichiarato Barani - Non riuscivo a credere ai miei occhi quando ho visto il bambino correre verso la mia auto. Ho istintivamente parcheggiato in traverso, nonostante le reazioni e i clacson degli automobilisti che non capivano il motivo del mio gesto. Ma poi tutti hanno compreso e apprezzato l'azione intrapresa. Una signora, con affetto e tenerezza, ha preso il bambino per mano. Il piccolo era visibilmente eccitato e soddisfatto per essere stato salvato."