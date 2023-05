A Castelfiorentino il 'Diario Musicale' di Lorenzo Ancillotti

Il Pellegrinaggio raccontato attraverso un “Diario musicale”. E’ questa l’esperienza, davvero singolare, che Lorenzo Ancilotti illustrerà nel corso della conferenza “Camminare verso l’assoluto. Diario musicale da un pellegrinaggio”, in programma alla Chiesa di Santa Maria della Marca domenica 21 maggio, alle ore 15.30 (ingresso libero).

Terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri su “Le vie della fede" promosso dall’associazione “Sveliamo La Marca” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino (coordinamento della dott.ssa Maria Diletta Rigoli), il relatore svilupperà il tema del pellegrinaggio attraverso un approccio del tutto originale: un viaggio nella musica, che trae ispirazione e forza dalla sua formazione professionale per un “cammino verso l’assoluto” (Dio), la cui esistenza non dipende da nessun altro.

Direttore artistico e scientifico del Centro studi musicali "Ferruccio Busoni", e docente di storia della musica presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, Lorenzo Ancillotti (1985) è autore di numerose pubblicazioni e collaboratore frequente di importanti centri e istituti di ricerca. In qualità di interprete all’organo, dedica particolare attenzione al repertorio romantico, moderno e contemporaneo e all’improvvisazione, svolgendo attività concertistica in Italia e all’estero (Francia, Spagna, Inghilterra, Svizzera, Germania, Olanda, Belgio).

Fonte: Comune di Castelfiorentino