A Vinci il trekking urbano contro il cancro: arriva 'Le vie in Rosa'

omenica arriva in città “Le Vie in Rosa”, passeggiate ludico-motorie organizzate per raccogliere fondi per l’associazione di volontariato Astro, che si occupa di sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia

Vinci, 15 maggio 2023 – La sesta edizione de “Le vie in Rosa” fa tappa a Vinci domenica 21 maggio. Si tratta di passeggiate ludico motorie, organizzate durante tutto il mese di maggio sul territorio dell’Empolese-Valdelsa, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione di volontariato Astro che, da anni, si occupa di sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia.

Per quanto riguarda Vinci, la passeggiata si svolgerà come un trekking urbano alla scoperta dell'arte contemporanea presente all'interno del borgo. Per partecipare è sufficiente acquistare, al prezzo di 10 euro, la maglietta dell'evento già in vendita in questi giorni presso l’ufficio turistico del Comune di Vinci (via Montalbano, 1) e la sede della Pro Loco (via della Torre, 5).

Il ritrovo, per la partenza della passeggiata, è fissato per domenica 21 maggio alle 9 di fronte all'Ufficio turistico. La maglia potrà essere acquistata anche il giorno della passeggiata al punto di ritrovo.

“Le Vie in Rosa” ha già fatto tappa a Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Montelupo, Empoli, Montespertoli.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa