Alla Casa della Memoria presentato il libro su Silvano Sarti

Silvano Sarti protagonista in un racconto per le scuole. Nuovo appuntamento con la rassegna “La biblioteca della Memoria” venerdì 19 maggio 2023, alle 18, in via Livornese, 42, alla Casa della Memoria, con la presentazione del libro intitolato “Ali di Gru” della scrittrice Fulvia Alidori che sarà presente all’incontro. Coordinerà Silvia Tozzi di Florence Art Edizioni.



Interverranno alla serata: Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli con delega alla Cultura della memoria e alla partecipazione, Paola Galgani, Segretaria Generale CGIL Firenze, Silvano Pini, segretario Lega SPI Cgil Empolese "Bruno Trentin" e Roberto Franchini, presidente Anpi Empoli.



IL LIBRO – “Ali di Gru” è un breve racconto pensato per avvicinare i giovani ai temi della Resistenza, della Cittadinanza attiva e ai valori della nostra Costituzione, stimolando il dibattito e la riflessione sul loro significato e sulla loro importanza sia storica che attuale. Fa parte di un progetto più ampio, iniziato con l'uscita del bel volume biografico/fotografico Silvano Sarti. Partigiano, operaio e sindacalista (Florence Art Edizioni, 2021). Ali di Gru è un testo semplice ed efficace, scritto con il linguaggio degli adolescenti, in grado di coinvolgere ed emozionare anche coloro che non hanno vissuto in prima persona gli eventi che hanno dato vita al movimento resistente, la cui memoria deve essere costantemente rinnovata.

Protagonisti della storia sono gli studenti di una classe superiore che, a poco a poco, scoprono la figura di Silvano Sarti, partigiano-operaio-sindacalista, scomparso nel 2019, delegato sindacale CGIL e presidente dell'ANPI provinciale. Un uomo onesto e generoso che ha dedicato la sua vita alla difesa di quei valori, prodigandosi affinché i contenuti della nostra Costituzione trovassero vera applicazione. Per comprendere l'importanza di questo fiorentino, basti pensare che i suoi funerali si sono svolti in piazza

della Signoria proprio davanti a Palazzo Vecchio (un onore che il Comune di Firenze concede assai raramente). Ali di Gru, nelle mani di insegnanti ed educatori, è uno strumento straordinariamente utile e versatile. Ma attenzione Ali di Gru, per quanto pensato per i ragazzi, può essere letto con grande piacere proprio da tutti, fino

all'età di 99 anni.



L’AUTRICE - Fulvia Alidori nasce a Firenze nel 1967. Laureata in Scienze Politiche, ha redatto per ANPI Oltrarno le schede didattiche destinate alle scuole secondarie de “I luoghi della memoria”, nell'ambito del progetto del Comune di Firenze "Le chiavi della città". Scrive per "Patria Indipendente". Nel 2008 ha pubblicato l'opuscolo "Impressioni di Resistenza", otto racconti su otto partigiani fiorentini.

Ha pubblicato "Cento colpi e le sbucciature" (Florence Art Edizioni, 2010) e, insieme a Daniele Susini, nel 2019 "Nonno

terremoto. Un bambino nel 1938" (Einaudi Ragazzi). Vive e lavora a Firenze presso la Biblioteca comunale Pietro Thouar e, grazie ai suoi studi, svolge nelle scuole incontri sulla storia della Resistenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa