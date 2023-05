Ambient for Music: al MMAB la cantautrice toscana Emma Nolde

Durante la serata, Emma Nolde si presenterà al pubblico del MMAB, rispondendo a domande e curiosità, e cantando alcuni dei suoi brani dal vivo in versione acustica.

Emma Nolde nasce in Toscana nel 2000. Il suo disco d’esordio si chiama “Toccaterra” ed è uscito il 4 settembre 2020 per Woodworm/Polydor. È stato acclamato dalla critica come un esordio veramente sorprendente ed importante. Emma è senza ombra di dubbio una delle voci del futuro della musica italiana. Toccaterra è arrivato finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima.

Il 2020 ha visto Emma impegnata in un lunghissimo tour. A novembre 2021 è stato pubblicato un inedito insieme a Generic Animal, “un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo”.

Emma è presente con un brano nel disco di featuring degli Zen Circus che è uscito a maggio 2022. Il brano si intitola “il diavolo è un bambino”. Nell’estate del 2022 Emma è tornata in tour con uno nuovo spettacolo, con dei brani inediti e nuovi arrangiamenti. Due singoli, “Respiro” e “La stessa parte della Luna” hanno anticipato l’ultimo lavoro discografico di Emma (“Dormi”) che è stato pubblicato a settembre 2022 per Woodworm/Capitol Records Italy.

La stessa cantautrice descrive così la genesi dell’album: “A volte ti trovi a combattere qualcosa che non puoi controllare, qualcosa di troppo più grande di te o qualcuno di troppo lontano da te. In quel momento puoi solo chiudere gli occhi e immaginare qualcosa di diverso, qualcosa di migliore. Puoi difendere il tuo futuro, proteggere i tuoi ricordi. Quando piove forte devi ripararti e questo disco è stato il mio riparo”.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it tel. 0571-1590301

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa