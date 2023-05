Ballottaggio a Pietrasanta, Giovannetti: "Se centrodestra unito avremmo vinto al primo turno"

Sarà ballottaggio a Pietrasanta, lo confermano i dati di più di metà di sezioni scrutinate. Il primo commento arriva dal sindaco uscente e candidato per Lega e Forza Italia Alberto Stefano Giovannetti, che in qualche modo chiama a racconta gli elettori dei candidati esclusi dalla corsa a due per avere il sostegno necessario per la vittoria.

"Quello ottenuto è un risultato importate, siamo molto contenti. Mancava poco per vincere al primo turno, ma quello di oggi è davvero un risultato importante e bello. Ci ripaga dello sforzo fatto in questi anni e in questi mesi. Certo, se il centrodestra fosse stato unito, forse avremmo vinto al primo turno. Il messaggio che mando in vista del ballottaggio è per tutti gli elettori che torneranno a votare: il nostro è un programma aperto. Noi siamo una coalizione liberale, aperta ad ogni proposta, purché vada incontro all’idea di modernizzare Pietrasanta che stiamo perseguendo da 5 anni. Ora ci attendono altri 15 giorni per convincere gli elettori a tornare al voto e darci fiducia. Nulla è scontato, ma siamo abbastanza sicuri e fiduciosi di poter tornare alla guida dell’amministrazione comunale".